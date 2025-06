Atklāj svētku aizkulises no jauniešu skatpunkta...

“Tehnoloģijas un tradīcijas nav pretstati – tās var veidot spēcīgu sinerģiju, kas bagātina abas puses: inovācijas sākas ar bagātīgām zināšanām un dziļu izpratni par to, kas mums svarīgs, bet tradīcijām nepieciešams mūsdienīgums, lai mainītos un dzīvotu līdzi laikam. Tehnoloģijas palīdz saglabāt un attīstīt mūsu kultūras identitāti, iemūžinot nākamajām paaudzēm to neredzamo aizkulišu slāni, ko piedzīvo svētku dalībnieki un kas ir ne mazāk svarīga mūsu kultūras fenomena daļa kā skatītājiem redzamās tautastērpu krāsas, daudzu tūkstošu balsu koris vai raksti deju lielkoncertos. Seriāls “Kolektīvs” ir kļuvis par labu apliecinājumu šai sinerģijai, ienesot mūsdienīgu skatījumu Dziesmu un deju svētkos. Ne velti seriāla otrā sezona ir viens no gaidītākajiem satura jaunumiem LMT Viedtelevīzijā,” uzsver LMT prezidents Juris Binde.