Skandāls Jūrmalā: metālmākslinieks pašvaldībai pārmet superdārgā vides objekta “Mezgls” “iznīcināšanu”

Skvērs, kurā bija paredzēts novietot “Mezglu”, atrodas starp baznīcu, tirgu un kultūras namu – vietā, kur krustojas ikdienas ceļi. Papildus pašam objektam tika paredzēti arī 17 soli no nerūsējošā tērauda ar ozolkoka virsmu. Jūrmalas dome toreiz pauda: “Lai visapdzīvotākajā Jūrmalas daļā radītu iedzīvotāju pulcēšanās vietu, pašvaldība izsludināja metu konkursu par mākslinieciski augstvērtīga vides objekta izveidi.” “Kauguru mezgls” tika prezentēts kā “vizuāli aktīvs, funkcionāls un labiekārtots skvēra risinājums, kura centru iezīmē no nerūsējošā tērauda veidots skulpturāls mezgls. Objekts it kā “sasien” ikdienas maršrutu krustpunktu, kļūstot par vienotības un savienojuma simbolu.