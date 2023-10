Jūrmalniekus šokē augstvērtīgais Kauguru vides objekts "Mezgls". Ko par to saka pats "vaininieks” - metālmākslinieks Uģis Traumanis? FOTO

Jūrmalnieki internetā pauž, ka labāk vietvara naudu būtu tērējusi ikdienas vajadzībām, nevis "nekam nevajadzīgai" mākslai. Savukārt pats mākslinieks tikai sarunā ar Jauns.lv uzzināja, ka viņa "Mezgls" ieguvis tik skandalozu slavu.

Tieši pirms gada – 2022. gada septembra beigās - tika paziņots Jūrmalas metu konkursa par augstvērtīga vides objekta izveidi Kauguros uzvarētājs. Pirmo godalgu ieguva metālmākslinieka Uģa Traumaņa piedāvājums – skulpturālais objekts “Mezgls”. Vides objekts ar teritorijas labiekārtojumu iecerēts kā iedzīvotāju simboliska satikšanās vieta pie Kauguru kultūras nama, vēstīja pašvaldība.

Lokālais noslēpums par 700 tūkstošiem

Vides objekta “Mezgls” vizualizācija pie Kauguru kultūras nama Jūrmalā. (Foto: Publicitātes foto)

Tā kopējās izmaksas ar teritorijas labiekārtošanu sastāda 700 000 eiro. Jūrmalnieki interneta vidē pauž sašutumu par šādu naudas šķērdēšanu, jo šie simti tūkstoši būtu daudz lietderīgāk izmantojami remontiem, iedzīvotāju labklājības celšanai un atbalstam, bezmaksas transportam un tā tālāk.



Bet Jūrmalas dome vēsta: "Lai Kauguros – visapdzīvotākajā Jūrmalas daļā –, radītu iedzīvotāju pulcēšanās vietu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība izsludināja metu konkursu par mākslinieciski augstvērtīga vides objekta izveidi". Izvērtējot iesniegtos 15 pieteikumus, uzvarēja "Kauguru mezgls", kas tika prezentēts kā "vizuāli aktīvs, funkcionāls un labiekārtots skvēra risinājums, kura centru iezīmē no nerūsējošā tērauda veidots skulpturāls mezgls. Objekts it kā "sasien" ikdienas maršrutu krustpunktu, kļūstot par vienotības un savienojuma simbolu.

Tā autors Uģis Traumanis atsaucās uz Kauguru apkaimes vēsturisko sākotni – zvejniekciemu, kur mezglu siešana bija jūrniekiem un zvejniekiem svarīga amata prasme. Tāpat viņš citēja rakstnieci Laimu Kotu, kura rakstījusi, ka mezglu siešana ir "lokāls noslēpums, ko nodeva kā vēstījumu no paaudzes paaudzē. Ja nezini siešanas principu, mantu nenosargāsi".

Uzvarētājs saņēma vietvaras godalgu – 2000 eiro, bet viņa ieceres realizācija gan izmaksās daudzkārt vairāk – 700 000 eiro, ar ko neapmierināti ir jūrmalnieki: 250 tūkstoši izmaksās paša "Kauguru mezgla" izgatavošana un uzstādīšana, bet 450 tūsktoši – teritorijas labiekārtošana. Jūrmalnieki gan nelamā pašu "Kauguru mezglu:, bet gan uzskata, ka tam nav īstais laiks tērēt naudu.

Domes striktais lēmums

Pagājušās nedēļas ceturtdienā, 28. septembrī, notikušās Jūrmalas doms sēdes protokols bezkaislīgi vēsta, ka atbalstīta "mākslinieciski augstvērtīga vides objekta "Kauguru mezgls" izveide pie Kauguru kultūras nama Raiņa ielā un tam piegulošās teritorijas labiekārtošana 2024. gadā."

Domes sēdē tā atbalstīšana tika atbalstīta bez lielām diskusijām. Tikai pāris opozīcijas deputāti iebilda.

Rolands Parasigs-Parasiņš (Nacionālā apvienība) aicināja deputātus neatbalstīt šo "tik ļoti nevajadzīgo objektu" laikā, kad naudas nepietiek citam – labāk to atvēlēt jūrmalnieku labklājības celšanai laikā, kad daudziem trūkst naudas gan pārtikas iegādei, gan komunālajiem maksājumiem, vai pilsētniekiem nodrošināt bezmaksas biļetes vilcienos.

Savukārt deputāts Jānis Asars (arī no Nacionālās apvienības) pauda, ka labāk nauda būtu atvēlama paša Kauguru kultūras nama ēkas remontam, nevis tās ārtelpas izskaistināšanai. Tāpat viņš teica, ka informāciju ievietotis "Facebook" profilā "Jūrmalas latvietis", un par "Mezgla" uzstādīšanu praktiski nav saņemta neviena pozitīva atsauksme. Respektīvi iznāk, ka Jūrmalas deputāti balso par projektu, kuru pilsētnieki neatbalsta. Ieskatam daži viedokļi no lapas "Jūrmalas latvietis":

"Vispirms ir jāsakārto pamati"

Dzintars Adienis: "Šis ir tas gadījums, kad IT KĀ normāli cilvēki sēž tajā pozīcijā. Es saprotu, ka dažreiz var pievērt acis uz to, ka kādi čomi atmazgā naudu vai pamatīgi uzvārās uz domes rēķina, bet... šoreiz - bez lamāšanās, bet “lietas” nosaucot savos vārdos - vai viņi saprot, ka PAŠI SEVI pataisa par pilnīgiem idiotiem, ka domā, ka iedzīvotāji nesaprot, cik šāds objekts var REĀLI izmaksāt!?!?!? Nez cik tk/m2 izmaksās tas bruģītis un tās dažas lampiņas ap to spožo tārpu? Bruģis būs no zelta vai Itālijas marmora?"

Anta Antuanete: "Kauguru apkaimei identitātes krīze bijusi, ka šādu pasākumu vajadzēja Saprotams gan ir, miljonu vērtais parks, Kauguru svētki, tie to identitāti nestiprina. Bet 700 000 eiro vērts dzelzs gabals būs īstais identitātes apliecinājums. Jau redzams, kā tūristi no vispasaules steidzas to apskatīt."

Laura Kurmeļjeva: "Es vienkārši šokā…"

Antra Ozolina: "Par 700 tūkstošiem šito spīdīgo atribūtiku? Mākslu, protams, vajag, bet nu nevajag jau pārspīlēt. Būtu labāk sastādījuši tu jaunas priedes to vietā, kas ir noblieztas."

Juris Usackis: "Hei Jūrmalas dome. 700 tūkstoši? Jūs esat pilnīgi realitātes sajūtu pazaudējuši? Visas pārējās lietas pilsētā ir sakārtotas, ja ? Nav nekas pret mākslu vai šāda veida objektiem pilsētvidē, taču ir jāsakārto pamati, lai domātu par šādām lietām."

Jānis Mežeckis: "Vispirms lai saved Jūrmalas ielas un iekšpagalmus normālā stāvoklī. Rodas sajūta, ka domnieki paši nekad nav izbraukuši cauri Jūrmalai visā tās garumā. Jau galvenā iela ir posts un kauns Jūrmalai, Ķemeros to vispār jau ir grūti nosaukt par ielas braucamo daļu."

Inga Peimane: "Ir forši, ka kaut ko plāno arī Kauguros, bet, ja objekts paredzēts tikai vizuāli smuks sēdēšanai, skrupulozi jāpārvērtē risku vadība investīciju plānos. Pie kam tas, šķiet, nozīmētu atsevišķu priežu ciršanu, kam būtu jāplāno publiskā apspriešana. Kaugurnieki un slocinieki vēlētos gājēju un velo celiņu pa Satiksmes ielu no Slokas pamatskolas līdz Slokas karjeram vai Kuršiem."

Valdis Pāvuls: "Bezjēdzīgs pasākums! Sakārtojiet ceļus, ielas! Aku vākus! Bagātākā pašvaldība Latvijā!? Nav neviena akrobātikas zāle, vai nieka stūrīša kādā no zālēm, kur bērniem attīstīties. Tad 1000x labāk būtu mezglu siešanas nodarbības, nekā šis mākslas objekts!"

Līga Gulbe: "Mans un manas ģimenes viedoklis - mums, jūrmalniekiem, to NEVAJAG!"

Anete Silniece: "Objekts jauks, bet par tādu naudu.... noteikti ne! Ir tik daudz ielu jālabo!"

Māris Bremšs: "Pēdējais, kas vēl Kauguros trūkst. Labāk šo naudu vienkārši sadedzināt, vismaz kāds siltums būtu."

Martins Pauers: "Es esmu pārliecināts, ka ir citas prioritātes mums, jūrmalniekiem, svarīgākas par šādu “soliņu”. Bet nu kā saka - paēdis nepaēdušu nesapratīs."

"Es jau neuzstāju"

Metālmākslinieks Uģis Traumanis uzvarējis konkursā par mākslinieciski augstvērtīga vides objekta izveidi Kauguros. (Foto: Publicitātes foto)

Pats Uģis Traumanis par sacēlušos ažiotāžu ap viņa veidoto objektu Jauns.lv teica, ka tas, pēc visa spriežot, esot "izvērsies plašumā". Jo sākumā jau bija iecerēts izveidot tikai pašu "Mezglu", bet vēlāk klāt "pievienota" arī apkārtnes labiekārtošana, kas iepretim Kauguru kultūras nama nav diez ko pievilcīga, jo tur dominē "tirgus atmosfēra" ar lielveikaliem. "Kauguru mezgls" to atsvaidzinās. Piemēram, bez "Mezgla" izveidos arī 17 soliņus no nerūsējošā tērauda ar ozolkoka virsmu, bet nevienu koku neesot paredzēts nocirst:

"Man jau arī teica, ka ir dārgi, bet tas objekts ir sarežģīts - no nerūsējošā tērauda, katra vieta ir savādāka. Ierosināja, ka varbūt tur kaut ko arī netaisīs. Bet es jau neuzstāju... Tie materiāli objektam izvēlēti tādi ilglaicīgi. Protams, var jau kaut ko samazināt, bet grūti jau pateikt.

Bet no otras puses, ir labi, ka ir kvalitatīvi darbi, domāju, ne tikai mākslinieciskajā, bet arī izgatavošanas ziņā, jo Latvijā ir ļoti daudzi nekvalitatīvi risinājumi. Un tas man liekas nav forši. Tad labāk taisīt mazāk, bet labāk."

Metālmākslinieks saka, ka viņš jau neuzstāj uz sava projekta realizāciju, ja cilvēkiem tas nav pieņemams. Bet īsti tādas diskusijas par "Kauguru mezglu" nav bijušas, jo interneta komentāros pārsvarā valda tikai noliegums, nav otras puses argumentācija.