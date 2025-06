"Burtiski neko uz papīra vēl neesmu uzlikusi," Saulīte vairs nav pārliecināta, vai tiešām jāatkāpjas

Jau ziņots, ka CVK priekšsēdētāja Kristīne Saulīte paziņoja, ka atkāpsies no amata. Bet vēlāk viņa norādija, ka vēl par šo "jautājumu domā"."Burtiski neko uz papīra vēl uzlikusi neesmu," viņa paziņoja. "Es nebiju gatava, ka komisijā izskanēs šādi pārmetumi tam, ka es uzvedos bezatbildīgi, jo es atkāpjos no amata, tas nebūtu atbildīgi no manas puses neieklausīties šajā ziņā," teica Saulīte.