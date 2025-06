Noskaidrots, kuri bija visvairāk svītrotie politiķi pašvaldību vēlēšanās Rīgā

Savukārt no apvienotā saraksta "Latvijas Zaļā partija", "Latvijas Reģionu Apvienība", "Liepājas partija" visbiežāk tika svītrots politiķis Kārlis Seržants. Viņš no saraksta tika svītrots 1585 reizes, bet atzinīgi vērtēts 1387 reizes, līdz ar to viņa saldo ir negatīvs. Visvairāk balsu vēlētāji atdeva par Māri Sprindžuku, kuru atzinīgi vērtēja 6985 cilvēki, bet no saraksta svītroja 469 iedzīvotāji.