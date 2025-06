Pirmie rezultāti: Rīgā vadībā "Latvija pirmajā vietā", "Progresīvie" un Nacionālā apvienība

Latgales reģionā saskaitītas balsis piecos iecirkņos no 30 Daugavpilī, 18 iecirkņos no 31 iecirkņa Augšdaugavas novadā, 16 iecirkņos no 23 Balvu novadā, 19 iecirkņos no 28 Krāslavas novadā, divos iecirkņos no deviņiem Līvānu novadā, 11 iecirkņos no 29 Ludzas novadā, deviņos iecirkņos no 16 Preiļu novadā un 10 iecirkņos no 33 Rēzeknes novadā.