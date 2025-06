Sergejs Muļivanovs: "Kāds politiskais mērķis uz šodienu var būt attiecībā uz Baltijas valstīm - es uzskatu, ka tikai viens - konkrēto režīmu likvidācija. Ja vajag - šīs valsts likvidācija. (..) Tāpēc mēs jau divus gadus aktīvi iesaucam, rekrutējam un pēc tam klusi pavadam tos puišus, kuri atbraukuši no Baltijas valstīm un šobrīd karo "speciāliās militārās operācijas" zonā. Tikko es atgriezos no Kurskas, kur karo mūsu puiši rīdzinieki. (..) Un šie puiši, kuri ar uzvaru atgriezīsies no turienes, kas sasitīs banderoviešus, būs tas galvenais spēks, kas spēs diktēt tai skaitā dzīves noteikumus Baltijas valstīs."