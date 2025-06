Pensionēšanās vecums Latvijā līdz 2060. gadam - analītiķu prognozes pārsteidz

2022. gadā noteiktais pensionēšanās vecums vīriešiem Eiropas Savienības (ES) valstīs variēja no 62 līdz 67 gadiem, bet sievietēm - no 60 līdz 67 gadiem. Ja ņem vērā Lielbritāniju, EBTA valstis (Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācija) un Turciju, kas ir ES dalībvalsts kandidāte, tad Turcija to vidū izceļas. Šajā valstī pensionēšanās vecums ir tikai 49 gadi sievietēm un 52 gadi vīriešiem.