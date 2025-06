Noskaidrots, cik cilvēku patlaban dzīvo Latvijā, Igaunijā un Lietuvā

Runājot par imigrāciju, 2024. gadā Latvijā iebrauca 13,7 tūkstoši cilvēku – par 694 jeb 4,8 % mazāk nekā 2023. gadā. No Eiropas Savienības (ES) valstīm ieradās 3,9 tūkstoši jeb 28,3 % iebraucēju. No ES kandidātvalstīm – 2,9 tūkstoši jeb 20,9 % iebraucēju, no tiem 2,7 tūkst. no Ukrainas. No Apvienotās Karalistes ieradās 2,8 tūkst. jeb 20,7 %. No Neatkarīgo Valstu Sadraudzības1 (NVS) valstīm Latvijā ieradās gandrīz 3 tūkstoši jeb 21,6 % iebraucēju (par 17,5 % mazāk nekā 2023. gadā), tajā skaitā no Krievijas ieradās 2,1 tūkst. jeb 15,5 % no kopējā imigrantu skaita.