Austrumu slimnīcas ārstu viedokļi par šābrīža situāciju un tās valdes priekšsēdētāja Staņēviča pēkšņo atkāpšanos

Uzskatu, ka Normunds Staņēvičs ir bijis viens no pēdējā laika labākajiem Austrumu slimnīcas vadītājiem, jo slimnīcā bija izveidojies labs mikroklimats un mēs visi bijām ļoti koleģiāli. Faktiski bija ļoti laba sadarbība starp ārstiem valdi un valdes priekšsēdētāju, jo Normunds deva kopējo vīziju un ārsti šo vīziju atbalstīja. Vēl es vēlos uzsvērt, ka Normunds bija tas, kas ar ļoti lielu pietāti izturējās pret medicīnu, ārstiem un māsām un neuzskatīja, ka medicīna ir kāds ražošanas cehs. Man kā Ārstniecības padomes vadītājam jau no šī gada sākuma likās, ka spriedze pieaug, jo galīgi nesaprotami un nepamatoti ir tas, ka princips - ja tev ir vairāk darba, tad tev ir arī vairāk nauda - medicīnā nestrādā. Tas īpaši kļuva aktuāli 2025. gadā, kad visi mūsu klīniskie rādītāji pārsniedza iepriekšējos gan uzņemto pacientu skaita ziņā, gan veikto operāciju skaita ziņā un arī citos rādītājos, bet tajā pašā laikā naudas daudzums, ko piešķīra slimnīcai, bija par desmit miljoniem mazāks nekā iepriekšējā gadā. Tas ir pilnīgs absurds, tāpēc domāju, ka Normundu, kurš ir nācis no biznesa vides, tas ļoti pārsteidza. Nerunājot nemaz par to, ka celtniecībai solītā nauda arī netiek piešķirta.