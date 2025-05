Uz Austrumu slimnīcas vadītāju Staņēviču izdarīts politiskais spiediens, lai viņš atkāptos no amata

Armands Sīviņš atgādināja, ka Onkocentra rekonstrukcija tika solīta jau pirms vairākiem gadiem, sakot, ka nauda tam esot un tikšot atrasta. Bet pagājušajā nedēļā pēkšņi izskanēja runas, ka Onkoloģijas centra rekonstrukcija apdraudēta, jo nepieciešams renovēt arī Latvijas Infektoloģijas centra korpusu, un slimnīcas valdei jāizvēlas tikai viens no šiem projektiem. Tomēr abos centros situācija ir degoša, tāpēc ārsti kopā ar valdi tikās ar slimnīcas padomi, runāja par iespējām meklēt risinājumu, saprotot, ka situācija ir sarežģīta. Risinājums būtu noteikt termiņus, ka kaut kad nākotnē, piemēram, nākamā gada budžetā varētu tomēr plānot arī Onkoloģijas centra renovāciju. "Ar padomi it kā sarunājām, ka viss būs labi. Un tad pēkšņi nāca ziņa, ka slimnīcas vadītājs Staņēvičs ir atkāpies. Nedomāju, ka viņš ir vienīgais, kam par to visu jāatbild, ir arī amatpersonas Veselības ministrijā un padomē,” teica Armands Sīviņš. Viņš ir apbēdināts, ka slimnīcas vadītājs ir atkāpies no amata: “Tagad man jāstaigā pa televīzijām un jārunā par šo, es labāk operēju un palīdzu pacientiem.”