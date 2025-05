Politiskā “pļavas drāma” Aizkrauklē, šokolādes zagļi Ulbrokā un maluzvejnieku tukšā alus pudele: kriminālā province

Bauskas novada Iecavas apvienības pārvalde ziņo, ka aizvadītajā nedēļā pilsētā bojātas vairākas ceļa zīmes – viena no un tā pati ceļa zīme drīz vien pēc uzstādīšanas atkal “nobraukta”: “21. maijā pulksten 07:25 Iecavā, Rīgas ielā 27, stāvlaukumā pie veikala “Maxima” transportlīdzekļa vadītājs, vadot kravas automašīnu “Mercedes Benz” un veicot apgriešanās manevru, uzbraucis ceļa zīmei Nr. 537 “Stāvvieta” ar papildzīmēm Nr. 820 “Transportlīdzekļa veids”, Nr. 840 “Stāvēšanas laiks” un rīkojuma zīmi Nr. 402 “Braukt pa labi”, to nolaužot un atstājot negadījuma vietu, par to neziņojot policijai. Neilgi pēc negadījuma ceļa zīme tika atjaunota, taču jau nākamajā dienā, 22.maija vakarā, transportlīdzekļa “VW Transporter” vadītājs, veicot atpakaļgaitas manevru, atkārtoti nolauza iepriekš minēto ceļa zīmi.



Savukārt 23. maija pēcpusdienā pretī ēkai Tirgus ielā 6, tirgus laukumā “VW Passat” transportlīdzekļa vadītājs, veicot atpakaļgaitas manevru, uzbrauca ceļa zīmei Nr. 301 “Iebraukt aizliegts”, to bojājot un atstājot negadījuma vietu, neziņojot policijai.