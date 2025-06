Vēlēšanas klāt! CVK vadītāja Saulīte: "Mūsu vēlēšanu sistēma ir ļoti vērsta uz vēlētāju"

Vēl viens jaunums ir tas, ka pašvaldību vēlēšanās nobalsot varēs ne tikai galvenajā vēlēšanu dienā, 7. jūnijā, bet arī visās pārējās vēlēšanu nedēļas dienās, sākot no 2. jūnija. Taču jāņem vērā, ka katrā no tām vēlēšanu iecirkņu darba laiks būs atšķirīgs: pirmdien no 17:00 līdz 20:00; otrdien no plkst. 08:00 līdz 11:00; trešdien no plkst. 17:00 līdz 20:00; ceturtdien no plkst. 08:00 līdz 11:00, bet piektdien no plkst. 12:00 līdz 15:00. Un, protams, sestdienā no plkst. 08:00 līdz 20:00.