Kur palikuši 250 miljoni eiro? Valsts nav sekojusi līdzi Covid-19 laikā veikto ieguldījumu "airBaltic" atgūšanai

“Valsts ieguldījums airBaltic Covid-19 krīzes laikā bija būtisks – 340 milj. eiro –, tāpēc ieguldījumam no pirmās dienas bija jābūt pārvaldītam ar skaidru mērķi un atbildību. Valstij sākotnēji bija nepārprotams nodoms ieguldījumu atgūt. Tomēr skaidrības, kā tieši tas notiks un no kādiem priekšnosacījumiem tas ir atkarīgs, nebija. Diemžēl nevienā no airBaltic pārvaldības līmeņiem netika nodrošināta pietiekama uzraudzība vai izveidoti mehānismi, kas ļautu valstij mērķtiecīgi aizsargāt savas intereses un, iespējams, atgūt ieguldīto. Jau no 2023. gada vidus airBaltic biznesa plāni vairs nav saistīti ar mērķi valstij atgūt savu veikto ieguldījumu. Par to liecina arī valsts veiktās darbības ar pamatkapitāla samazināšanu, kā arī plānotā līdzdalības samazināšana. Neskaidra un dažkārt pretrunīga komunikācija par valsts ieguldījuma iespējamo atgūšanu neveicina sabiedrības uzticēšanos pieņemtajiem lēmumiem,” uzsver Valsts kontroles padomes loceklis Mārtiņš Āboliņš.