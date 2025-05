Vēstniece Alda Vanaga: kūdrāju atjaunošana ir efektīvs līdzeklis cīņā pret klimata pārmaiņām

Pēc vēstnieces uzrunas notika diskusija par kūdrāju stāvokli Eiropas Savienībā un citās projekta "LIFE PeatCarbon" dalībvalstīs, kurā piedalījās nozares vadošie eksperti: Hanss Jūstens (Dr. Hans Joosten) no Greifsvaldes Purvāju centra (Greifswald Moor Centrum), Frenkijs Turks (Frankie Turk) no biedrības "RE-Peat" no Nīderlandes, Līza Mišelī (Lisa Michely), "REWE" grupas ilgtspējības stratēģijas projektu vadītāja, Jānis Ģermanis no "Rīgas Meži", Bjorns Kehers (Björn Köcher) no biedrības "Michael Otto Foundation", Arī-Peka Auvinena (Ari-Pekka Auvinen) no Somijas Dabas mantojuma fonda un Inese Klause no Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāta. Apspriesti tika arī ilgtspējīgas apsaimniekošanas risinājumi, sabiedrības iesaiste un sadarbības iespējas starp zinātniekiem, politiķiem un uzņēmējiem.