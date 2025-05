Rēzeknes novada domes deputātu kandidāti: skolu direktori, vecticībniece un Latgales jūras “atvērēji”

Iedzīvotāju skaita samazināšanās dēļ Rēzeknes novadā šovasar būs jāievēl mazāk deputātu nekā iepriekš – 19 deputātu vietā 15. Tāpat novads būs mazāks, nekā domnieki cerēja pirms četriem gadiem. 2021. gadā Rēzeknes novadā iekļāva Varakļānu novadu, bet Satversmes tiesa to atzina par prettiesisku un Varakļānus “izņēma” no Rēzeknes novada (tagad Varakļāni pievienoti Madonas novadam). Līdz ar to bija arī jāpārbīda pašvaldības vēlēšanas, un Rēzeknes novadā tās notika nevis jūnijā, kā visā pārējā valstī, bet gan septembrī. Rēzeknes novada domē jāievēl 15 domnieki, un par tādiem vēlas kļūt 165 no desmit sarakstiem. No Nacionālā apvienības “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai”, “Latvijas attīstībai”, “Kopā Latvijai”, Latvijas Zaļās partijas, Latvijas Reģionu apvienības, “Latvijas pirmajā vietā”, kā arī “Jaunās vienotības”/kustības “Par”/Latgales partijas/Jaunās konservatīvās partijas bloka listēm startē 18 kandidāti, bet “Suverēnā vara” un apvienība “Jaunlatvieši” piedāvā visšķidrāko sarakstu - tikai seši kandidāti.