1905. gada revolūcija Latvijā: “Roka ar šaujamo cēlās viegli…”

13. janvāra demonstrācijas apšaušana bija likumsakarīgs iznākums vai arī nelāga apstākļu sakritība?



Rīgā apstākļi bija iegrozījušies tā, ka cita iznākuma tur nevarēja būt. Demonstranti apkārt staigāja jau no septiņiem rītā un bija atnākuši no visām Rīgas fabrikām. Tika saņemta ziņa, ka vēl nestreiko Kuzņecova fabrika, lielākā daļa devās turp. Tik masveidīga demonstrācija bija pirmo reizi, un cilvēki izjuta savu kopābūšanas spēku. It kā jau visi grib labu, grib celt jaunu pasauli, nevis postīt, taču pa vidu sanāk visādi. Mājupceļā vakarpusē patramdīja ebreju darbnīcas Maskavas ielā, kur arī daļa nestreikoja. Visi jau bija saguruši, un gribējās mājās. Pirmās sadursmes sākās jau pie ūdenssūkņu stacijas, kur pūli apvaldīt bija ieradušies Maskavas forštates policisti. Tie dzīvē bija daudz ko redzējuši un drosmīgi vīri, taču saprata, ka nav labi, un zvanīja uz pilsētas policijas pārvaldi, ziņojot par situāciju. Tika pieņemts lēmums demonstrācijas dalībniekus centrā nelaist. Streikotāju aktivitātes Rīgā bija jau vairākas dienas, tādēļ kārtības uzturēšanai tika iesaistīti visi iespējamie spēki, to skaitā Rīgas apakšvirsnieku mācību bataljona atsevišķas vienības, kam nebija nekādas pieredzes šādu situāciju risināšanā. Tagad iedomājieties: vakars, jau krēslo, neliels sniegputenis, piesalst. Liels pūlis, kas spiežas no aizmugures, jo daļai strādnieku ceļš mājās, piemēram, uz Sarkandaugavu, ved caur centru, bet tur atrodas valsts iestādes, bankas. Samērā neliela bruņota karavīru vienība, kas aizšķērso ceļu, – tā jau bijis arī iepriekš, bet pūļa spiedienam līdz šim karavīri ir padevušies. Aculiecinieki ir atzīmējuši arī lielo troksni, kura dēļ virsnieku brīdinājumus nevarēja dzirdēt.