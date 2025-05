"Ir bijusi bezdarbība!" Šmite-Roķe norāda, ka personas, kas palaida Latvijai garām ievērojamo heroīna kravu, ir jāsauc pie atbildības

“Ja valsts, ja Latvijas sabiedrība ir uzdevusi tiesībaizsardzības iestādēm norobežot iespēju, ka caur Latviju var iziet narkotiku krava, tad valstij tas ir jādara tiesībaizsardzības iestādēm. Ja tiesībaizsardzības iestāde mēģina atrunāties ar to, ka man tas nebija uzrakstīts, nebija precīza instrukcija - es nevaru pieņemt to, ka tas nav pārkāpums. Manā skatījumā arī šī bezdarbība varētu tikt klasificēta kā bezdarbība, jo no dienesta pārbaudes komisijas secinājumiem es to saskatu, ka atsevišķas amatpersonas nav rīkojušās un šobrīd mēģina aizstāvēties aiz tā, ka iekšējās procedūrās tas nebija atrunāts,” raidījumam saka Šmite-Roķe.