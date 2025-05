"Spīta pēc grib atņemt!" Ģirtam sāp sirds - bijusī draudzene ar visiem līdzekļiem cenšas atņemt suni, par kuru vairākus gadus neesot interesējusies

Veterinārārste Ilze skaidro, ka Iveta pie viņas vērsusies ar tekstu, ka suns ir nozagts. "Mums nozaga suni! Mēs vērsāmies policijā. Policijā lietu atteica, bet man ir sunim pazaudēta pase," - tāds bija tas viņas teksts un viņai bija izdrukāts no tā reģistra, ka viņai pieder tas suns. "Es iegāju tajā reģistrā un, protams, tas suns tur iekšā. Tad es vienkārši par to, ka viņa tur tā brēca, uzrakstīju to jauno pasi. "