"Strādā neoficiāli, ne cents netiek dots bērniem...Vai tiešām šādiem cilvēkiem vēl jāpalīdz?" Ļaudis pauž viedokļus par plānoto palīdzību uzturlīdzekļu parādniekiem

Saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas datiem šobrīd gandrīz 42 tūkstošiem parādnieku ir parāds pret Uzturlīdzekļu garantiju fondu, no tiem vairāk nekā 25 tūkstošu parādnieku vietā joprojām tiek maksāti uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda. Proti, vecāki nepilda Civillikuma 179. pantā noteikto pienākumu uzturēt savus bērnus, kā arī turpina uzkrāt parādu pret Uzturlīdzekļu garantiju fondu. Vairāk nekā 17 tūkstošu parādnieku vietā ikmēneša uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda ir izbeigta (piemēram, gadījumos, kad bērns sasniedzis pilngadību un uzsācis darba tiesiskās attiecības), taču parādnieki nav seguši parādu Uzturlīdzekļu garantiju fondam. Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija katru mēnesi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksā vidēji 4,1 miljonu euro, nodrošinot ar uzturlīdzekļiem gandrīz 34 tūkstošus bērnu. Kopējais parāda apmērs valstij šobrīd pārsniedz 345 miljonus euro. Ņemot vērā minēto, Tieslietu ministrija sadarbībā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju ir izstrādājusi grozījumus Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, lai motivētu vecākus pildīt likumā noteikto pienākumu – nodrošināt bērnu ar uzturlīdzekļiem, kā arī segt parādsaistības pret Uzturlīdzekļu garantiju fondu. Tāpat ir konstatēts, ka Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā nav noteikta Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas funkcionālās padotības forma, kā arī konstatēts, ka praksē esošā vienošanās noslēgšana par kārtību, kādā veicami uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumi, ir apgrūtinoša Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai un parādniekiem.