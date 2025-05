"Rimi" Rīgas maratona laikā pilsētā tiks ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi

Sākot ar pirmo reisu no Pļavnieku kapiem plkst. 6.00 līdz aptuveni plkst. 17.00 kursēs no Pļavnieku kapiem pa maršrutu līdz Bruņinieku ielai, tālāk pa Bruņinieku ielu, Tērbatas ielu, Stabu ielu un atpakaļ pa maršrutu līdz Pļavnieku kapiem. Sākot ar pirmo reisu no Pļavnieku kapiem līdz norādītajam laikam autobusi kursēs saīsinātā maršrutā un posmā no Pētersalas maršruts būs slēgts.