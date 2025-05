Ne tikai bērni dzimst mazāk, bet arī jauno māmiņu vidējais vecums palielinās

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2023. gadā 27,7% no visām Latvijas mājsaimniecībām bija mājsaimniecības ar bērniem. Šajā grupā 6,2% veidoja pāri ar vienu bērnu, 6,1% – pāri ar diviem bērniem, 2,1% – pāri ar trim vai vairāk bērniem, un 4,6% mājsaimniecību sastāvēja no viena pieaugušā ar bērniem. Salīdzinājumā ar 2022. gadu, kad mājsaimniecības ar 4ērniem veidoja 27,6% no visām mājsaimniecībām, ir vērojama neliela izmaiņa. 2022. gadā vairāk bija mājsaimniecību ar vienu bērnu (5,8%), bet 2023. gadā – ar diviem bērniem (6,2%).