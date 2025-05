Muzeju nakts 2025 Rīgā: radošie pasākumi, spēles un ekskursijas

Rīgas pašvaldības Aleksandra Čaka muzejs laikā no plkst. 18.00 līdz plkst. 1.00 aicinās apskatīt tematisko izstādi no muzeja krājuma, veltītu Aleksandra Čaka muzeja 25. dzimšanas dienai “Radīšana. Personības. Atklājumi”. Izstādei izmantoti materiāli no muzeja krājuma un pētnieciskā darba arhīva. Mazajiem muzeja nakts apmeklētājiem tiks sniegta iespēja zīmēt un krāsot savu Čaku, kā arī saņemt īpašu Čaka novelkamo tetovējumu. Pusnakts muzejā tiks sagaidīta ar dziesminieces Antas Eņģeles muzeja dzimšanas dienai veltītu muzikālu programmu “Daudz baltu dieniņu!”