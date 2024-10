"Latvijai jābūt sarkanai!" Kas bija pretrunīgi vērtētais Jānis Fabriciuss, kura pieminekli Ventspilī grib nojaukt?

Pēc padomju varas kraha Latvijā un sarkano atkāpšanās Fabriciuss karoja pret baltajiem Krievijas dienvidu virzienā un piedalījās kaujās pret Deņikina armiju. Vēlāk piedalījās karagājienā pret Poliju, par ko nopelnīja divus no saviem Sarkanā Karoga ordeņiem - pat neraugoties uz to, ka Polijas kampaņa beidzās ar sarkano sakāvi un kaunpilnu atkāpšanos. Sīkāku ziņu par viņa gaitām kara laikā trūkst. Pēdējā militārā operācija, kurā Fabriciuss piedalījās, bija Kronštates dumpja apspiešana 1921. gada sākumā. Tā arī bija viena no grūtākajām operācijām, jo šoreiz vajadzēja karot pret savējiem - revolūciju atbalstījušiem flotes matrožiem, kuri tagad bija vīlušies jaunajā varā un uzstājās pret boļševikiem. Līdzīgs noskaņojums valdīja arī daudzās armijas vienībās, ko nosūtīja apspiest dumpi, tādēļ to priekšgalā bija nepieciešams likt pašus uzticamākos un rūdītākos sarkanos komandierus, kuri bija gatavi ar dzelzs dūri iznīdēt jebkādus nepaklausības iedīgļus. Tādus, kā Mihails Tuhačevskis un Jānis Fabriciuss. Pēdējais komandēja dumpja apspiešanā iesaistīto 501. kājnieku pulku. Kronštatē noderēja savulaik pie Pleskavas gūtā pieredze aizsprosta vienību izmantošanā - karavīrus vienkārši kolonnās dzina uzbrukumā, bet tos, kuri mēģināja atkāpties, nošāva. Precīzs kritušo skaits vēl šobaltdien nav zināms un pētnieki to lēš robežās starp 1400 un 3000 cilvēkiem Sarkanās armijas pusē. Taču skaitliskais pārsvars sevi lika manīt un sacelšanos izdevās noslīcināt asinīs. Fabriciuss par to saņēma vienu no saviem ordeņiem.