"Galvenais uzdevums - sapāroties un nomirt." Neparasta radība pārsteidz Āgenskalna iedzīvotāju
Āgenskalna iedzīvotāja Zigrīda savā ielā pamanījusi vēl iepriekš neredzētu vaboli. Jauns.lv skaidroja, kas tas par kukaini.
Vaboles neparastais izskats un lielums (tā bijusi aptuveni 3,5 centimetrus gara) piesaistījusi Zigrīdas uzmanību. "Nekad iepriekš tādu nebiju redzējusi. Cik atradu informāciju internetā, tad esot ierakstīta Sarkanajā grāmatā," stāsta apkaimes iemītniece. Jauns.lv skaidroja, vai šis kukainis tiešām ir tik rets.
"Tā ir komposta degunradžvaboles mātīte Oryctes nasicornis. Tā bija iepriekšējā Sarkanajā grāmatā. Pašlaik, šķiet, ka izņemta. Vabole apdzīvotās vietās nav retums. Attīstās komposta kaudzēs, trūdošās zāģu skaidās, trūdošā kūdrā. Vaboles ir ļoti skaistas. Tēviņi ar uz augšu vērstu izliektu ragu, mātītes bez. Vaboles formā neēd, dzīvo ar kāpura stadijā uzkrātām vielām. To uzdevums sapāroties, izdēt olas un tad nomirst..." portālam Jauns.lv paskaidroja latviešu biologs, entomologs, Daugavpils Universitātes profesors Arvīds Barševskis.