Rīga gatavojas starptautiskajai mākslas mesei - publicēta "Riga Contemporary" programma un dalībnieki

Mākslas mesē-izstādē piedalīsies 40 galerijas no vairāk nekā 15 valstīm, pārstāvot plašu ģeogrāfiju - no Baltijas un Ziemeļvalstīm līdz Rietumeiropai, ASV, Japānai, Dienvidkorejai un Indonēzijai. Dalību apstiprinājušas gan nozīmīgas galerijas no Tokijas, Milānas, Londonas un Vīnes, gan neatkarīgas mākslas telpas no Viļņas, Tallinas, Helsinkiem un Rīgas.