Brīvprātīgajiem sāp sirds par komentāriem, kāpēc uzreiz nedevās meklēt noslīkušo Daugavā: "Mēs neesam glābšanas dienests!"

Irina Brūniņa arī norādīja, ka sociālajos tīklos ir izplatījušies nepatiesi apgalvojumi, ka Bezvēsts.lv saņem naudu par savu darbu. "Es bieži redzu komentārus, kur tiek apgalvots, ka organizācijas vadība saņem atalgojumu, bet pārējie brīvprātīgie strādā bezmaksas," viņa skaidroja. "Bet tā nav taisnība. Visi mūsu brīvprātīgie strādā pilnīgi bez atlīdzības. Neviens no mūsu brīvprātīgajiem, vai tie būtu meklētāji, kinologi, dronu piloti vai citi, nesaņem algu. Mēs to darām no sirds un neievācam naudu no cilvēkiem, kam mēs palīdzam. Ja kāds vēlas atbalstīt mūsu darbu, mēs pieņemam tikai ziedojumus, ko ieskaita mūsu organizācijas kontā, bet nekad nepieņemam naudu tieši no cilvēkiem, kam mēs palīdzam."