FOTO: Putina, Dzjiņpina un Čenuna klātbūtnē Ķīna izrāda savu militāro spēku

Militārā parāde Ķīnā
Trešdien, 3. septembrī, Pekina aizvadīja dārgāko parādi savas valsts vēsturē, demonstrējot savu militāro spēku un jaunākos ieročus un tehnoloģijas. Tāpat parāde iezīmēja pirmo reizi, kad vienkopus tikās trīs redzamākie autoritāro valstu vadītāji - Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins, Krievijas vadonis Vladimirs Putins un Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns.
Trīs līderi parādē kopīgi soļoja pa sarkano paklāju Tiaņaņmeņas laukumā, simboliski demonstrējot vienotību laikā, kad attiecības ar Rietumiem ir saspringtas. Sji Dzjiņpins sveica abus sabiedrotos, uzrunā norādot: “Cilvēce atkal stāv izvēles priekšā – starp dialogu vai konfrontāciju, mieru vai karu.” Tāpat viņš paziņoja, ka “Ķīnas nācijas atdzimšana ir neapturama”, uzsverot Ķīnas vēlmi uzņemties vadošo lomu pasaulē.
Pirms parādes Sji aicināja savus sabiedrotos novērst "vēsturisku traģēdiju" atkārtošanos, piemēram, Ķīnas karu ar Japānu Otrā pasaules kara laikā, kad bojā gāja vairāk nekā 80 miljoni ķīniešu. Savā runā Ķīnas prezidents izvairījās no jebkādas tiešas atsauces uz Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV) vai strīdīgiem jautājumiem, piemēram, Ķīnas iecerēm pakļaut Taivānu, Krievijas uzsākto karu Ukrainā vai ASV noteiktajiem muitas tarifiem.
Pirms parādes ASV prezidents Donalds Tramps savā sociālajā tīklā "Truth Social" novēlēja Sji Dzjiņpinam un "brīnišķīgajai" Ķīnas tautai "brīnišķīgu svinību dienu".
"Lūdzu, nododiet manus vissirsnīgākos sveicienus Vladimiram Putinam un Kimam Čenunam, kuri ir sazvērējušies pret Amerikas Savienotajām Valstīm," viņš norādīja sarkastiskā vēstījumā.
Tāpat viņš uzsvēra ASV "izlietās asinis" Otrā pasaules kara laikā, kas palīdzēja Ķīnai nodrošināt brīvību un neatkarību. "Neskaitāmi amerikāņi gāja bojā Ķīnas centienos pēc uzvaras. Es ceru, ka pret viņiem parādē tiks izrādīta pienācīga cieņa un viņus pieminēs par viņu drosmi un nestajiem upuriem," pauda Tramps.
Parādē tika demonstrētas iepriekš neredzētas tehnoloģijas
Parādē, kas bija veltīta 80. gadadienai kopš Otrā pasaules kara beigām, Ķīna demonstrēja savu militāro varenību un jaunākās tehnoloģijas. Īpašu uzmanību parādē piesaistīja Ķīnas jaunais starpkontinentālais ballistiskais raķešu modelis "DF-61", kas pirmo reizi tika izrādīts publiski. Šis jaunais raķešu tips tika prezentēts kopā ar "JL-1" un "JL-3" — no gaisa un zemūdenes palaižamajām raķetēm, veidojot tā saukto “trīsvienības” stratēģisko kodolspēku – ieročus, ar kuriem iespējams uzbrukt no sauszemes, jūras un gaisa. Sji režīma kontrolētie mediji šo ieroču kombināciju nodēvēja par “stratēģisko trumpi nacionālās suverenitātes aizsardzībā”.
Papildus kodolspēkiem, Ķīna parādīja arī iespaidīgu jauno aizsardzības tehnoloģiju klāstu. Parādē tika prezentētas zemes un jūras platformās izvietojamas lāzerieroču sistēmas – viena uz astoņriteņu smagās mašīnas, otra – paredzēta uzstādīšanai uz kara kuģiem. Šie “virzītās enerģijas ieroči” izmanto elektromagnētisko starojumu, lai traucētu vai iznīcinātu mērķus bez kinētiskas iedarbības – tie ir efektīvi pret dronu uzbrukumiem un citiem moderniem apdraudējumiem. Turklāt lāzerieroči ir ievērojami lētāki ekspluatācijā, salīdzinot ar tradicionālo munīciju.
Pirmo reizi tika izrādīti arī divi īpaši lieli bezapkalpes zemūdens droni "XLUUV", kas demonstrēja Ķīnas militāro attīstību arī jūras karadarbības jomā. Pirmais modelis "AJX002", ir apmēram 18–20 metrus garš, bet otrs – ievērojami platāks, ar diviem mastiem. Lai arī šo ierīču precīzas funkcijas netika atklātas, tiek pieļauts, ka tie var tikt izmantoti torpēdu, mīnu izvietošanai vai izlūkošanai.
Noslēdzot parādi, debesīs pacēlās vairāk nekā 100 lidaparāti – tostarp jaunie iznīcinātāji "J-35", kodolspējīgie bumbvedēji "H-6", komandu vadības lidmašīnas un helikopteru flote, kas lidojumā veidoja “80” simbolu. Daži no tiem nesa karogus ar uzrakstiem: “Miers uzvarēs”, “Tauta uzvarēs” un “Taisnīgums uzvarēs”.
Tomēr parāde šķietami neatstāja iespaidu uz ASV prezidentu Donaldu Trampu. “Mums ir visspēcīgākie militārie spēki pasaulē, un viņi nekad tos [ieročus] neizmantotu pret mums. Ticiet man, tas būtu vissliktākais, ko viņi varētu darīt,” pauda Tramps.