Elpu aizraujoši skati: soctīklus pārņem sajūsma par nakts debesīs iemirdzējušos ziemeļblāzmu
Sociālie tīkli šorīt piepildīti ar krāšņiem kadriem – iedzīvotāji no dažādiem Latvijas reģioniem dalās ar naktī redzēto ziemeļblāzmu.
Lietotāji sociālajos tīklos dalās, ka ziemeļblāzmu pat ar aci varēja labi redzēt. Daudzi publicēja fotogrāfijas un video ar violetiem, zaļiem un rozā toņiem, kas pārklāja debesu horizontu.
Mazkustīga ziemeļblāzma un Lielie Greizie Rati. pic.twitter.com/VXuo8edaNN— Ilgonis Vilks (@astrovilks) September 2, 2025
Ziemeļblāzma 02.09.2025. pic.twitter.com/DISmxeAM7e— Jānis Šatrovskis (@JSatrovskis) September 3, 2025
Ziemeļblāzma fotografējamā, ar aci gandrīz neredzamā kondīcijā. pic.twitter.com/q2TmBxjmI1— Rendija (@Rendija) September 2, 2025
03.09 naktī ziemeļblāzmas sezonas atklāšana pat ar aci varēja labi redzēt. Notverta Priekuļos🌌😊 @boms_tricis @DelfiLV @MeteoLatvia @meteozinas @StarSpaceLV @TV3zinas @TVNET_zinas @_SpaceWeather_ @lsmlv @AuroraNotify pic.twitter.com/lQOM13PQ4x— agris ievins (@AgrisIevins) September 2, 2025
Ziemeļblāzma un Rīgasblāzma 😄— Reinis Āboltiņš (@reinis_aboltins) September 2, 2025
Veiksme, ka virs Mazjūras A gala nebija mākoņu, varēja kopā ar caunām un citiem zvēriem pavērot debesu izrādi. https://t.co/V3rRZhoFOl pic.twitter.com/XN1YGrOpzK