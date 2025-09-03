Elpu aizraujoši skati: soctīklus pārņem sajūsma par nakts debesīs iemirdzējušos ziemeļblāzmu
foto: Ekrānuzņēmums no Twitter
Cilvēki soctīklos sajūsminās par debesīs redzēto ziemeļblāzmu.
Elpu aizraujoši skati: soctīklus pārņem sajūsma par nakts debesīs iemirdzējušos ziemeļblāzmu

Samanta Kārkliņa

Sociālie tīkli šorīt piepildīti ar krāšņiem kadriem – iedzīvotāji no dažādiem Latvijas reģioniem dalās ar naktī redzēto ziemeļblāzmu.

Lietotāji sociālajos tīklos dalās, ka ziemeļblāzmu pat ar aci varēja labi redzēt. Daudzi publicēja fotogrāfijas un video ar violetiem, zaļiem un rozā toņiem, kas pārklāja debesu horizontu. 

