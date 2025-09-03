Polija naktī uz trešdienu gaisā pacēlusi kara lidmašīnas
Saistībā ar Krievijas uzbrukumu Ukrainas pilsētām, Polija naktī uz trešdienu, 3. septembri, gaisā pacēla kara lidmašīnas, paziņojusi Polijas bruņoto spēku operatīvā pavēlniecība.
Pavēlniecība iedarbināja visas nepieciešamās procedūras, lai aizsargātu valsts gaisa telpu. "Polijas un sabiedroto lidmašīnas aktīvi darbojas mūsu gaisa telpā, un virszemes pretgaisa aizsardzības un radiolokācijas sistēmas nostādītas augstākās gatavības stāvoklī," teikts pavēlniecības paziņojumā, kas publicēts platformā "X".
Šie pasākumi "ir preventīva rakstura un to mērķis ir nodrošināt gaisa telpas drošību un iedzīvotāju aizsardzību", norādīja Polijas bruņoto spēku operatīvā pavēlniecība.Krievija naktī uz trešdienu veica plašu dronu un raķešu uzbrukumu Ukrainai, sevišķi aktīvi uzbrūkot dzelzceļa infrastruktūrai Kirovohradas apgabalā.
Jāpiemin, ka šis jau ir otrais incidents mazāk nekā mēneša laikā, kad Krievijas karadarbība Ukrainā spiedusi Polijas varasiestādes ievērot papildu piesardzību. Jau ziņots, ka šī gada 20. augustā ar pamatīgu sprādzienu Polijas kukurūzu laukā eksplodēja kāds objekts, kas tuvējām mājām ar trieciena spēku izdauzīja logus. Vēlāk apstiprinājās, ka šis objekts ir Krievijas militārais drons.
"Mēs atkal saskaramies ar provokāciju no Krievijas Federācijas puses ar Krievijas dronu," pēc notikušā žurnālistiem paziņoja Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs. Ministrs sacīja, ka tas notika "īpašā brīdī, kad notiek miera sarunas, kad ir cerība, ka šis karš var beigties. Krievija atkal provocē."