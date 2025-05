Ar neapdrošinātu transportlīdzekli visvairāk CSNg tiek izraisīti Latgalē

Laika posmā no 1. līdz 31.maijam LTAB sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju īsteno sociālu kampaņu "Ja Tev nav OC/TA - nebrauc!", kuras mērķis ir skaidrot sabiedrībai OCTA un tehniskās apskates savlaicīgas veikšanas nepieciešamību, kā arī mazināt to autovadītāju skaitu, kas neiegādājas OCTA vai nokavē tehniskās apskates derīguma termiņus. "Kampaņas ietvaros autovadītājiem skaidrosim, ka OCTA vai tehniskā apskate nav nevajadzīga formalitāte, bet gan drošības garants pašam autovadītājam, pasažieriem un citiem satiksmes dalībniekiem. Tāpat informēsim, ka no šī gada 1.jūlija OCTA ir obligāta arī elektroskrejriteņiem," stāsta J.Stengrevics.