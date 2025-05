Ar "ADwards 2025" galveno balvu godina Latvijas Sabiedriskā medija un "Dod pieci!" kampaņas "Slimība izārda, cerība dziedē" autori

“Vispirms jau lielākais prieks ir par to, ka festivāls pēc gada pauzes ir atgriezies un to, ka tas bija ļoti gaidīts, varējām manīt gan pēc iesniegto darbu skaita, gan apmeklējuma dienas un vakara daļā. Šis festivāls reizē arī iezīmēja aktuālās industrijas tendences, kā viena no tām – dažādība. Uz skatuves manījām ne tikai lielās reklāmas aģentūras, bet arī pavisam gados jaunus neatkarīgos cīnītājus un dizaina studijas. Tāpat šogad arī pēc vairāku gadu pārtraukuma mēs beidzot atkal pasniedzām festivāla Grand Prix. Kas svarīgi – festivāla žūrijas locekļi akcentēja, ka, lai arī esam mazs tirgus, mūsu vidū valda augsta līmeņa darbi, izcils radošums, kurš spēj līdzāspastāvēt lielo pasaules valstu paveiktajam, un to mums ir vērts sev biežāk atgādināt – jā, mēs varbūt esam mazi, taču spējam būt spilgti, radoši un ļoti jaudīgi, ja vien noticam sev,” saka LADC valdes priekšsēdētājs Kaspars Eglītis.