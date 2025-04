Rīgā atkal varēs izmantot nakts sabiedrisko transportu

Nakts sabiedrisko transportu pilotprojekta ietvaros plānots atjaunot gada siltajos mēnešos - no maija līdz 28. septembrim, kad cilvēki un tūristi savus vakarus pavada ārpus telpām un pilsētā notiek dažādi koncerti un pasākumi. Nakts sabiedriskā transporta izmantošana ir drošākais veids, kā diennakts tumšajā laikā nokļūt mājās. Prognozēts, ka, galvenokārt, to izmantos cilvēki, kas apmeklē dažādus kultūras un izklaides pasākumus, tūristi, kas vēlēsies apskatīt Rīgas centru vēlos vakaros un naktīs, kā arī cilvēki, kas naktīs vai agros rītos dodas uz savu darba vietu vai atgriežas no tās.