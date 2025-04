Latvijas formula: nestabilitāte Amerikā paver iespējas Latvijas zinātnei

Uz to profesors Dins Šmits saka: “Atturēšos izteikt vērtējumu par to, kas būs Amerikā. Domāju, ka tur šī inovācija vai jaunrades mašīna, tā sakot, ir ļoti spēcīga un tiek finansēta, tai skaitā ne tikai no federālā budžeta. Līdz ar to redzēsim, ar ko tas beigsies. Redzēsim, kā viss notiks attiecībā uz mums. Mums vienkārši jādara un jāturpina darīt savus mājas darbus. Un proti, mūsu mājasdarbs, ja raugāmies uz universitāšu uzdevumiem, ir studijas - jaunu zināšanu radīšana un tad inovācijas, šo zināšanu pārnesēja uz industriju. Mums gluži vienkārši ir jāturpina darīt tas, kas ir mūsu varā. Tas, kas Latvijā un varbūt arī Eiropā iztrūkst ir nepietiekama kapitāla pieejamība. Ja gadījumā kāds no šiem te kapitāla turētājiem izvēlētos vairāk investēt Eiropā, tas noteikti mums nāktu par labu.”