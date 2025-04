Jauna realitāte: atsevišķiem transportlīdzekļiem varētu aizliegt iebraukt Rīgas centrā

Šobrīd zonas izveides pamatprincipi vēl tiek noteikti, taču jau zināms, ka ierobežojumi varētu skart Rīgas vēsturisko centru, kā arī rajonus ap "dzelzceļa gredzenu", tātad visu centru. Zema izmešu līmeņa zonas jau ieviestas vairākās Eiropas pilsētās, kas palīdzējis ievērojami samazināt ceļu satiksmi un līdz ar to piesārņojumu pilsētas centrā. Piemēram, Norvēģijas galvaspilsētā Oslo transportlīdzekļi ar augstāku izmešu līmeni tiek aplikti ar ievērojami augstākām ceļu maksām - no četriem līdz deviņiem eiro atkarībā no automobiļa tipa, izmešu līmeņa, diennakts laika, kā arī zonējuma - jo tuvāk centram, jo dārgāk. Tomēr Rīgā konkrētības vēl nav - iniciatīvas autori joprojām strīdas par to, kā zona funkcionēs, raksta "Latvijas Avīze".