FOTO: Venēcijas biennālē - Latvija atklāj "Aizsardzības ainavas" ekspozīciju

Trīs gadus Ukraina cīnās par savu brīvību, taču valstīm, kuras atrodas tālāk no Krievijas un Ukrainas, šo karu ir grūtāk saprast. SIA "Sampling" arhitekte un pētniece Liene Jākobsone uzsvēra, ka tas bija viens no mērķiem, kāpēc komanda gribēja par šo tēmu runāt, jo iedzīvotāji Rietumeiropā nedomā par karu savā ikdienā. Arhitekte norādīja, ka kopš Ukrainas kara sākuma ir pagājuši trīs gadi, taču uzmanība uz to "bijusi nekāda".