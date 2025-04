Rabīni sašutuši par "asinīm notraipītā" Herberta Cukura reabilitāciju un grasās Ģenerālprokuratūras lēmumu pārsūdzēt

2024. gada janvārī virsprokurors Māris Leja, uzskatot, ka pierādījumu vērtēšanā pieļautas kļūdas, lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu atcēla un uzdeva izmeklēšanu turpināt. Šogad 4. aprīlī prokurors Juris Ločmelis kriminālprocesu izbeidza, jo konstatēja, ka Herberta Cukura darbībās nav Krimināllikuma pantā “Genocīds” paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva. Tāpat lietā nebija noskaidrota neviena dzīva persona, par kuras darbībām saistībā ar tās iespējamo dalību kādā no ebreju tautības civiliedzīvotāju masveida iznīcināšanas akcijām Latvijā Otrā pasaules kara laikā, būtu pamats un nepieciešamība veikt turpmāku izmeklēšanu atbilstoši likumā noteiktajam tiesiskajam regulējumam. Pirms vairākiem gadiem Ģenerālprokuratūras sāktajā pārbaudē tika konstatēts, ka Otrā pasaules kara laikā Herberta Cukura darbība ir bijusi saistīta ar tā saucamo “Arāja komandu”. Sākotnēji sāktajā kriminālprocesā tika pierādīts, ka Herberts Cukurs 1941. gada 14. jūlijā virsnieka pakāpē sācis dienestu “Arāja komandā”. Sākotnēji viņš bija latviešu kolaboracionista, viena no holokausta īstenotājiem nacistu okupācijas laikā Viktora Arāja palīgs, bet vēlāk - atbildīgais par dienesta automašīnu ekspluatāciju un remontiem, to tehnisko apkopi un izsniegšanu, kā arī bruņojuma izsniegšanu