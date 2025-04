Venēcijas biennālē izstādīs Vāgnera teātra maketu...

Izstādes kurators, Ņujorkā dzīvojošais arhitekts Vladimirs Belogolovskis (Vladimir Belogolovsky) skaidro, ka šīs ekspozīcijas mērķis ir vērst uzmanību uz sešu augstvērtīgu projektu iecerēm un dizaina stratēģijām, kas radušās, eksperimentējot ar intuitīvām idejām un, iespējams, sākotnējām šaubām. Apmeklētāji tiks iepazīstināti ar trīs teātru, divu muzeju un viena dzīvojamā kvartāla projektiem. Līdzās Zaigas Gailes biroja izstrādātajam Vāgnera teātra maketam būs aplūkojami arhitektūras projekti no Armēnijas, Ķīnas, Gruzijas, Vācijas un Polijas. Izstāde "No Doubt About It" būs pieejama visu Arhitektūras biennāles laiku (arī biennāles pirmsatklāšanas dienās - 8. un 9.maijā) līdz 23.novembrim, un tā norisināsies Magazzino galerijā - laikmetīgās mākslas telpā, kas atrodas Palazzo Contarini Polignac, līdzās Venēcijas Lielajam kanālam un dažu soļu attālumā no Gallerie dell'Accademia un Pegijas Gugenheimas muzeja.