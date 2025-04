Videospēles, kas ierauj bērnus pa tiešo azartspēlēs - Eiropā grasās cīnīties pret "mikrotransakciju" sērgu

Pamatojoties uz Zviedrijas Patērētāju asociācijas sūdzību, Patērētāju aizsardzības tīkls (CPC) pieprasa no "Star Stable Entertainment" AB informāciju par tās īstenoto komercpraksi, jeb virtuālās valūtas iegādes pricipiem, ar kurām tās psēlētāji, kas pārsvarā ir bērni, saskaras spēlē "Star Stable Online". CPC konstatēja, ka videospēles izstrādātāji/izplatītātji pārkāpj ES patērētāju aizsardzības tiesību aktus un spēle satur negodīgu komercpraksi:

• Konkrētās videospēles reklāmas mudina bērnus pirkt vai pārliecināt to vecākus iegādāties videospēlē izmantojamo valūtu vai priekšmetus;

• Uz bērniem tiek veikts psiholoģisks spiediens, piemēram, tiek izmantoti tādi saukļi kā “ierobežota laika piedāvājums”, lai liktu bērniem iegādāties virtuālo spēles valūtu pēc iespējas ātrāk;

• Informācija par videospēles virtuālās valūtas iegādi un tās izmantošanu noteikumos ir neskaidri izklāstīta un, bērniem var likties nesaprotama;

• Satura veidotāji (influenceri), reklamējot šo videospēli, izmanto dažādus mārketinga trikus, lai ievilinātu bērnus virtuālās valūtas / priekšmetu iegādē.

CPC ir devis uzņēmumam "Star Stable Entertainment" AB vienu mēnesi, lai tas sniegtu rakstisku atbildi, par to kā novērst minētās problēmas.

CPC uzsver, ka tiešsaistes videospēlēm un ar tām saistītajām komercpraksēm jābūt bērniem draudzīgām un, peļņas gūšanas nolūkiem tās nedrīkst izmantot bērnu naivumu.