"British Airways" atlaiž no darba ilggadēju stjuarti - tiesā lemj, ka viņa pelnījusi "elastīgāku pieeju"
Dženifera Kliforda, kura gandrīz četrdesmit gadus strādāja par stjuarti aviokompānijā "British Airways", bija spiesta vērsties tiesā pēc netaisnīgas atlaišanas no darba.
Atlaišanas iemesls bija Dženiferas Klifordas trauksmes stāvoklis un depresija, kuru dēļ viņa uz laiku nespēja pildīt savus darba pienākumus.
Dženifera sāka strādāt aviokompānijā kā stjuarte jau 1983. gadā, un ar laiku ieņēma apkalpes vadītājas amatu.
Viņai ilgu laiku nebija nepieciešami slimības atvaļinājumi, līdz Covid-19 pandēmija krasi mainīja aviācijas nozari: lidojumi tika apturēti, darbinieki nosūtīti mājās. Kliforda vispirms paņēma atvaļinājumu, bet pēc tam devās slimības atvaļinājumā.
"Tas nebija nieks, bet nopietna garīgās veselības krīze," vēlāk norādīja viņas aizstāvis tiesā.
Tomēr viņas tiešais vadītājs Naidžels Lendijs viņas stāvokli raksturoja kā "tikai nelielu trauksmi" un piebilda: "Ja tev nepatīk šeit strādāt, aizej."
Kad līdz 2022. gada beigām Kliforda tā arī nespēja atgriezties darbā, aviokompānija nolēma viņu atlaist.
Lai gan viņa piedāvāja kompromisu - sākt darbu lidlaukā Gatvikā, uzņemoties pagaidu pienākumus uz zemes -, aviokompānija šo piedāvājumu ignorēja, vēsta "Metro".
Darba strīdu arbitrāža uzskatīja, ka darbiniece ar tik ilgu stāžu bija pelnījusi elastīgāku pieeju.
"Dženiferai Klifordai bija nepieciešama pakāpeniska atgriešanās darbā, lai atgūtu pārliecību un atkal pielāgotos darba dzīvei," norādīja tiesnese Emma Hoksforta.
""British Airways" vajadzēja viņai piedāvāt piemērotu pagaidu amatu, nevis vienkārši izdarīt spiedienu," viņa piebilda.
Dženifera Kliforda uzņēmumu pameta jau 2022. gada decembrī, taču tikai tagad tiesa atzina viņas atlaišanu par netaisnīgu.
Tiesa arī konstatēja, ka viņa tika diskriminēta garīgās veselības problēmu dēļ, taču apsūdzība dzimuma diskriminācijā tika noraidīta.