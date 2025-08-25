Pamela Andersone (58) un Liams Nīsons (73) beidzamajā laikā izpelnījušies īpašu uzmanību, jo viņu savstarpējā saskaņa uz ekrāna, šķiet, turpinās arī reālajā dzīvē. Taču vai šī romantika ir patiesa vai tikai reklāmas triks, lai popularizētu viņu jauno filmu "Kailais ierocis"?
Slavenības
Šodien 05:55
Kailā patiesība par Pamelas Andersones un Liama Nīsona mīlestību
Avoti apgalvo – romantiskās jūtas nav izdomāts triks uzmanības piesaistīšanai. Draugi apstiprina, ka šo attiecību uzplaukšana Pamelai ir kā dota “otrā” iespēja, īpaši tagad, kad viņa savu vētraino dzīvi ir atstājusi pagātnē. Bijusī "Pludmales patruļas" zvaigzne patiešām ir ļoti mainījusies un jau vairākus gadus nelīdzinās tai seksbumbai, kādu pasaule pazina iepriekš. Viņa vairs neģērbjas izaicinoši, nemetas dēkās, kļuvusi vienkārša un pieticīga un pat atteikusies no dekoratīvās kosmētikas lietošanas. Viņa arī sarakstījusi pavārgrāmatu un atgriezusies pie aktrises karjeras. Pamelas sniegums filmā "The Last Showgirl" pat izpelnījies "Zelta globusa" nomināciju.