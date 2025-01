Jūrmala ir vienīgā valstspilsēta Latvijā, kurā pieaug iedzīvotāju skaits

No 2025.gada dubultots pabalsts jaundzimušā aprūpei, sasniedzot 1000 eiro. Pabalstu var saņemt katra jaundzimušā bērna, kas dzimis sākot no 2025.gada 1.janvāra, vecāks, aizbildnis vai adoptētājs, kuram pamata dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas. Jūrmalniekiem tiek nodrošināts arī ikgadējs 100 eiro pabalsts mācību procesa atbalstam bērniem no pusotra gada vecuma, skolēniem, kā arī studentiem vecumā līdz 25 gadiem, kuri mācās pilna laika programmā. Tāpat pašvaldība nodrošina bezmaksas pilsētas un skolēnu autobusus un bezmaksas braucienus vilcienā, brīvpusdienas visiem Jūrmalas pašvaldības bērnudārzu un skolu audzēkņiem līdz 12. klasei. Daudzbērnu ģimenēm ir pieejams pabalsts kultūras, sporta un izzinošu pasākumu apmeklēšanai un citi atbalsta veidi.