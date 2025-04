"Čikāgas piecītis" Armands Birkens: "Uzstāšanās Latvijā man bijusi viena no dzīves lielākajām laimēm"

Viens gan ir skaidrs, un par to es uzņemos atbildību – man vajadzēja pašam kandidēt par Amerikas prezidentu pagājušajās vēlēšanās, bet es to neizdarīju. Tas pa daļai, protams, joks, taču, nopietni runājot, ja kāds cilvēks no malas būtu nopietni mēģinājis kandidēt, viņš varbūt būtu ticis diezgan tālu, jo Amerikā daudziem ir apnikušas abas esošās partijas. Pats esmu pieskaitāms pie tās cilvēku kategorijas, ko dēvē par independent, tātad neatkarīgs no kādas partijas. Esmu balsojis par abu partiju kandidātiem, un man simpātiskākie Amerikas prezidenti ir no dažādām partijām – viens bija republikānis, bet otrs demokrāts.