Latvijas formula: Kā stiprināt zinātnes lomu klimata lēmumu pieņemšanā?

Diskusijas sākumā profesors Mārcis Auziņš atzīst, ka īpaši jau akadēmiskajā vidē, bet arī sabiedrībā kopumā jau maz ir tādu cilvēku, kas noliedz klimata pārmaiņas kā faktu. Vienlaikus lēmumi, ko pieņem politiķi, mēdz izskatīties politisku vai citu interešu vadīti, bet mazāk balstīti zinātnisko pētījumos un rekomendācijās.

RSU zinātņu prorektore Agrita Kiopa uz šo situāciju raugās optimistiski. “Domāju, ka šobrīd politiskie lēmumi lielā mērā patiešām ir zinātnē balstīti. Ja mēs skatāmies uz Eiropas Savienības un arī Latvijas politiku, redzam, ka mūsu ministrijas arvien vairāk pieprasa ar klimata pārmaiņām saistītus pētījumus. Tas man liek domāt, ka ledus ir izkustējies. Mēs patiešām domājam, meklējam un apkopojam faktus.” Tomēr viņa atzīst, ka ir virkne pretrunīgu situāciju, kurās nav vienota viedokļa, piemēram, kodolenerģijas vai zaļās biomasas ģenerētās enerģijas atbilstība zaļajam kursam, līdz ar to lēmumu pieņemšanā lielāku lomu nospēlē pārliecības un politiku pārstāvētās vērtības, nevis zinātnes fakti.



LU profesors Normunds Stivriņš uzsver, ka zinātnieku uzdevums nav pārliecināt visus cilvēkus, bet gan ģenerēt un radīt uz faktiem balstītus rezultātus. “Īpaši svarīgi ir sabiedrībai saprotami izskaidrot šo pētījumu rezultātus, un tad jau lai katrs pats pieņem lēmumu, vai viņš tiem piekrīt vai ne.”



Savukārt LBTU asociētā profesore Baiba Jansone atklāj, ka ir mazāk optimistiska: “Nenoliedzami, mūsu politiķi ir daudz darījuši, lai lietas mainītos; pēdējos gados aizvien vairāk var pamanīt ieinteresētību zinātnes pētījumos. Tomēr tieši Eiropas kontekstā ir sajūta, ka esam pārāk mazi un mūs nedzird, jo mūsu unikālās ekosistēmas netiek novērtētas un saprastas. Iespējams, viņiem trūkst pētījumu no mūsu reģiona vai vienkārši izpratnes, piemēram, ka meži Latvijā aizņem vairāk nekā pusi valsts teritorijas un cik liela ir to nozīme ne tikai no ekoloģiskā viedokļa, bet arī tautsaimniecībā. Tāpēc tiek pieņemti lēmumi, kas apdraud šo tautsaimniecisko vērtību.”