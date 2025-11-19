Kanāriju salās uzliesmo ļoti lipīga vīrusu slimība
Kanāriju salu Veselības dienests ziņojis, ka masalu uzliesmojums Laspalmasā, kas sākās 20. oktobrī, turpina izplatīties, un apstiprināto gadījumu skaits ir pieaudzis līdz 21.
Pagājušajā nedēļā reģistrēti septiņi jauni gadījumi - pieci pieaugušie Laspalmasā un divi Grankanārijā. Pēc dienesta datiem visi sasirgušie šobrīd slimo vieglā formā un atveseļojas bez nopietnām komplikācijām.
Uzliesmojuma novērošana sākās ar trim gadījumiem Laspalmasā. Pieejamie dati liecina, ka viens no sasirgušajiem ir veselības aprūpes darbinieks, bet otrs -nevakcinēts bērns; viņi atradās vienā telpā. Vēlāk tika noskaidrots, ka saslimušais Tenerifē arī bija saistīts ar to pašu infekcijas avotu.
Veselības iestādes Laspalmasā, Tenerifē un Grankanārijā ieviesušas stingras uzraudzības un kontroles procedūras, lai identificētu visus iespējamos kontaktus ar vīrusu un novērstu tā tālāku izplatīšanos. Kontaktu uzskaite un medicīniskā novērošana tuvākajiem kontaktiem turpinās.
2024. gadā Kanāriju salās reģistrēti tikai septiņi masalu gadījumi, lielākoties saistīti ar ceļojumiem vai ar nezināmu izcelsmi. 2025. gadā līdz šī brīža uzliesmojumam reģistrēti divi atsevišķi gadījumi, kā arī divi viegli gadījumi, saistīti ar vakcīnu, bez komplikācijām.
Iedzīvotājiem atgādina, cik svarīgi ir saņemt divas masalu vakcīnas devas: tās nodrošina drošu aizsardzību un palīdz pasargāt tos, kuriem medicīnisku iemeslu dēļ vakcinācija nav iespējama, vēsta "Postimees.ee".
Masalas ir ļoti lipīga vīrusu slimība, kas izplatās gaisa pilienu ceļā. Tā var izraisīt augstu temperatūru, klepu, izsitumus, bet smagākos gadījumos – pneimoniju vai encefalītu. Labākā aizsardzība ir savlaicīga vakcinācija, kas iekļauta bērnu vakcinācijas kalendārā un ir svarīga arī pieaugušajiem ar nepietiekamu vakcinācijas aizsardzību.
Vairākas Eiropas valstis ziņojušas par masalu gadījumu pieaugumu, radot plašāku satraukumu arī citās valstīs. Saskaņā ar Veselības departamenta datiem hospitalizācija nepieciešama vienam no četriem sasirgušajiem, bet komplikācijas biežāk attīstās bērniem līdz piecu gadu vecumam un pieaugušajiem virs 20 gadiem. Specifiskas masalu ārstēšanas nav; parasti tiek nozīmēta simptomātiska un atbalstoša terapija.