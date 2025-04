Dace Melbārde gatavojas mākslīgo intelektu pielietot izglītības jomā

Mans uzdevums ir panākt to, ka visām iesaistītajām pusēm, tostarp sociālajiem partneriem, ir skaidrība, kad šo modeli mēs pilnā apjomā varam ieviest. Es arī vēlos piedāvāt, ka līdz modeļa ieviešanai pilnā apjomā ir nepieciešams īstenot atsevišķas, ar programmu saistītas aktivitātes, kas labāk sagatavo skolas un pašvaldības šī modeļa ieviešanai. Viena no aktivitātēm, par ko mēs OECD skolotāju samitā vienojāmies ar LIZDA, ir, ka šī gada prioritāte ir viss, kas ir saistīts ar atbalsta personālu skolā, jo tas risina vienlaikus vairākus jautājumus. Modelis arī paredz, ka liela daļa no nepieciešamā papildu finansējuma tiek ieguldīts atbalsta personālā. Tas nozīmē, ka pedagogu atbalstam ir vajadzīgi pedagogu palīgi, skolas psihologi, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, gan atsevišķos gadījumos arī logopēdi, kas palīdz organizēt individualizētāku mācīšanās procesu vai palīdz risināt dažādus sociālos un psihoemocionālos jautājums. Ir jāapzinās, ka bērni klasē kļūst aizvien dažādāki, un iekļaujoša mācību darba organizēšanai pedagogam ir nepieciešams atbalsts. Atbalsta personāls ir jāgatavo un jāintegrē izglītības sistēmā savlaicīgi. Viens no atbalsts instrumentiem jau tuvākā laikā būs Eiropas Savienības fonda atbalstīts projekts "Skola kopienā", kura ietvaros plānots veidot mentoru tīklu, kas sniegs skolām un pedagogiem nepieciešamo atbalstu. Bet ilgtermiņā, protams, ir jāveido ilgtspējīga pedagogu atbalsta sistēma, kas nav atkarīga no viena projekta sākuma vai beigu termiņa.