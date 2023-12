Jelgavā Jauno gadu sagaidīs divreiz - pusnaktī un pēc Jelgavas laika

“Kopā ar visu Latviju pusnaktī sagaidīsim 2024. gadu, bet pēc tam sāksies atskaite līdz pulksten 00.25, kad jauns gads oficiāli iestāsies arī Jelgavā. Zeme, griežoties ap savu asi, diennaktī izdara vienu pilnu apgriezienu, ik pa brīdim šķērsojot kādu no meridiāniem. Latviju šķērso astoņi meridiāni, līdz ar to vietējais laiks dažādās valsts vietās atšķiras no vidējā pieņemtā. Jelgavā meridiāns šķērso Svētās Trīsvienības baznīcas torni, un jauns gads iestājas 25 minūtes pēc pusnakts,” stāsta pašvaldības iestādes “Kultūra” vadītāja vietnieks Ivars Pirvics.

Koncertzālē “Mītava” uz lielā ekrāna tiks demonstrēts video, kas ļaus atcerēties un virtuāli atgriezties nozīmīgākajos 2023. gada notikumos Jelgavā, kā arī varēs noklausīties Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa un valsts augstāko amatpersonu Jaungada apsveikumus.

Par svētku noskaņu gadumijas svētkos rūpēsies grupa “Jelgava Festival Band”. Uz skatuves muzicēs solists Ingus Vidiņš, soloģitārists Mikus Ģērmanis, basģitāriste Elza Kanceviča, pie taustiņiem – Kārlis Krūmiņš, pie bungām – Laura Roščina. Grupas izpildījumā pasākuma apmeklētāji varēs baudīt gan latviešu deju mūzikas hitus, gan arī rokmūzikas klasiku.

Pasākuma vietā darbosies mobilā kafejnīca. Vienlaikus, rūpējoties par drošību, organizatori atgādina, ka pirotehnikas ienešana un izmantošana Pasta salas teritorijā Jelgavā nav atļauta.

Jaungada sagaidīšanas svinības koncertzālē “Mītava” Jelgavā turpināsies līdz pulksten 1.30. Dalība pasākumā bez maksas.