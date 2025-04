NBS komandieris Kaspars Pudāns: Latvija pielāgojas mainīgajām prasībām, lai stiprinātu savas militārās spējas

Papildus tam ir izstrādāti rīcības plāni, kā mēs varam būt gatavāki un esam arī mainījuši savu apmācību plānu, lai pielāgotos un paaugstinātu savu spēju reaģēt. Līdzīgi tagad - mēs redzam paziņojumus, ka šādas mācības ir izziņotas, mēģinām saprast, kuras vienības fiziski viņi iesaistīs, esam par to runājuši ar starptautiskajiem partneriem par vienotu pieeju, par informācijas apmaiņu, lai uz to padziļinātāk skatītos. Vienlaicīgi mēs turpinām plānot savas mācības "Namejs", šīs mācības ir mūsu sagatavotība, ja būs nepieciešams un būs kāda izlūkošanas informācija par to, ka "Zapad" rada potenciālus riskus. Tad mums būs dažādi rīcības plāni, kā pielāgot savas apmācības un pasākumus un varētu justies daudz drošāk, ka šīs mācības netiek izmantotas kā sagatavošanās fāze. Tas ir mūsu mīnuss un Krievijas priekšrocība, ka mūsu robeža ir tik tuvu, un tas rada priekšrocību par pārsteigumu. Ja ikdienā šādu pārsteigumu mēs varam samazināt ar to, ka redzam neparedzētas spēku pārvietošanās un izvietošanu, tad to ir grūtāk pamanīt, ja tas tiek slēpts ar mācībām. To mēs no Krievijas puses jau redzējām - 2021. gada pavasarī un arī 2022. gadā bija mācības pie Ukrainas robežas, kas bija ārpus rutīnas un liecināja par nestandarta situāciju, kas vēlāk pārvērtās par uzbrukumu. Kādas rudenī būs "Zapad" mācības, būs arī ļoti atkarīgs no tā, kas notiek Ukrainā. Tam mēs noteikti sekosim līdzi, un būs papildu indikatori, kuriem pievērsīsim uzmanību, kāda ir Krievijas militāro spēku pārdislocēšana un atgriešanās no Ukrainas.