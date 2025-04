Latvijas eksprezidents Levits: autoritārisms braši soļo uz priekšu, demokrātijas atkāpjas

Egils Levits bija 10. Latvijas prezidents no 2019. līdz 2023. gadam. Viņš bijis arī Ministru prezidenta biedrs un tieslietu ministrs no 1993. līdz 1994. gadam Valda Birkava valdībā, kā arī Saeimas deputāts no 1993. līdz 1994. gadam. Māra Gaiļa valdība 1995. gadā viņu virzīja uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneša amatu, ko Levits ieņēma līdz 2004. gadam. 2004. gadā Latvija izvirzīja un Eiropas Savienība apstiprināja Levitu par Eiropas Kopienu Tiesas, vēlākās Eiropas Savienības Tiesas tiesnesi. Šo amatu viņš ieņēma līdz 2019. gadam.