Lieldienās Bauskā jau septīto reizi notiks “Vimbu svētki”.

“Vimbu svētku” izzinošā programma šogad atklās, kā būt patīkamiem viesiem pastaigu takās, pie ūdenstilpnēm un citviet dabā un kā ar saviem ikdienas paradumiem katrs no mums var kļūt par labāku draugu dabai. Valsts zinātniskā institūta “BIOR” pētnieki apmeklētājus iepazīstinās ar to, kā cilvēki netīši un tīši palīdz izplatīties dažādām zivju un citām ūdens dzīvnieku sugām. Biedrība “Latvijas Ilgtspējīgu iepirkumu asociācija” piedāvās piedalīties aizraujošā “izlaušanās” spēlē par ilgtspējīgu attīstību un aprites ekonomiku. Mūsas izpētes ekspedīcijā sanākušos vedīs makšķerēšanas prieka un zināšanu pavairotājs Kārlis Goldmans, bet upes krasta dabas noslēpumus atklās vides izziņas sēta “Pie Ozoldārza”. Zemessardzes 53. kājnieku bataljons pastāstīs un parādīs gan to, kā labāk nakšņot, gan orientēties, esot dabā.